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Bursaspor kuvvet çalıştı

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Bursaspor kuvvet çalıştı

Hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günü salonda yaptığı kuvvetlendirme çalışması ile tamamladı.

Hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günü salonda yaptığı kuvvetlendirme çalışması ile tamamladı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasını bay olarak geçirecek olan Bursaspor, çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor kuvvet çalıştı

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