Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Bursaspor'da tempo gün geçtikçe artıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Bursaspor'da tempo gün geçtikçe artıyor. Yeşil-beyazlı takım bugün kuvvet çalışması yaptı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncü etabını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, günün ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 'çabuk kuvvet' çalışmaları ile devam etti. Son bölümde koşular yapan yeşil-beyazlılar, sabah antrenmanını tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış'ın tedavisine devam edilirken, hafif ağrıları bulunan İsmail Can Çavuşluk yapılan çalışmada yer almadı. Onur Atasayar ile Hasan Basri Ünal ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı