Bursaspor, kupada avantaj peşinde

03.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:24

Ligde yoluna devam eden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından avantajla dönmek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve için iddiasını kuvvetlendiren Bursaspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bursa temsilcisi, kupanın 5'inci tur mücadelesinde yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Burak Cansız yapacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 19 Aralık Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 18.30'da oynanacak.

Kaynak: DHA