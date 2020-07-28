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Bursaspor: "Kulübümüzün futbol okullarını sattığına ilişkin haberler asılsızdır"

Bursaspor, futbol okullarının satıldığına dair haberleri yalanladı.

Bursaspor:
28.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:32

Bursaspor, futbol okullarının satıldığına dair haberleri yalanladı.

Bursaspor Kulübü, futbol okullarının satıldığına yönelik çıkan haberleri resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı. Açıklamada, "Kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili olarak; kulübümüzün futbol okullarını sattığına ilişkin haberler asılsızdır. 14 Ocak 2020 tarihinde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda konusunda uzman akademi ve futbol okullarında görev yapmış kişilerin, mevcut futbol okullarımız hariç olmak üzere 3+2 yıllık sözleşme ile 'Bursaspor' isim hakkı verilmiştir.

Konuşulanın aksine, kulübümüze olan taahhüt bedelleri peşin olarak değil, aylık olarak ödenmektedir. Mevcut futbol okullarımız kulübümüze bağlı olarak faaliyetlerine aynen devam etmektedir. Pandemi sürecinde çocuklarımızın sağlığının etkilenmemesi adına sadece ara verilmiştir.

Anlaşma tarihi itibari ile merkez, ilçelerimiz ve yurt içindeki toplam okul sayımız 9 iken bugün itibari ile Bursa merkez, ilçelerimiz ve Türkiye genelinde toplam 88 okul olarak hizmet vermekteyiz.

Bu bağlamda yaklaşık 10 bin minik timsahımıza Bursaspor armasını emanet ederek hedefimiz hem kulübümüze kalıcı gelir kazandırmak, hem de Bursaspor sevgisini çoğaltarak zeki, ahlaklı ve yetenekli oyuncular yetiştirmek.

Bunun yanında temmuz ayında Hollanda'nın Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde de yeni futbol okullarımız hizmete girmiş bulunmaktadır.

Yapmış olduğumuz çalışma isim hakkı geliri dışında, store gelirleri ile yıllık organizasyon gelirleri ayrı olmak kaydı ile, tamamen kulübümüze gelecek yıllar ile ilgili devamlılık arz eden bir gelir olması yolundaki projemiz Türkiye ve dünya genelinde Bursaspor'un ismini geniş bir kitleye ulaşmak için atılmış bir adımdır." - BURSA

Kaynak: İHA

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