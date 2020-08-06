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Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan kongre açıklaması Açıklaması

Bursaspor Yönetim Kurulu, 80 milyon lira ve 6 milyon avro nakit ihtiyacını ödeyecek aday çıkarsa kongreye gidileceğini duyurdu.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan kongre açıklaması Açıklaması
06.08.2020 00:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:03

Bursaspor Yönetim Kurulu, 80 milyon lira ve 6 milyon avro nakit ihtiyacını ödeyecek aday çıkarsa kongreye gidileceğini duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor'un 2018-2019 sezonu sonunda Süper Lig'den bir alt lig olan TFF 1. Lig'e düştüğü, borç yükü altında zorda olduğu ve transfer tahtasının kapalı olduğu dönemde kimsenin başkanlığa başını çevirip bakmadığı bir ortamda Bursaspor başkanlığına yönetimle beraber tek aday olarak gelindiği belirtildi.

Transfer tahtasının açılabilmesi için gereken tüm borçları ödeyerek "açılmaz" denilen tahtanın açıldığını ve "transfer yapamayacaklar" denilmesine rağmen gereken tüm transferlerin yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Bursa'da, zor günlerimizde Bursaspor'a destek için ortaya çıkan yiğitler olduğu gibi, destek veriyormuş gibi yapan sahte pehlivanları da gördük." denildi.

Haset ve kıskançlığın Bursaspor sevgisinin önüne geçtiğinin savunulduğu açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bol bol nasihat anlattılar dinledik. Sezon içerisinde vermiş olduğumuz büyük mücadele ve özverimize rağmen, birçok haksızlıklara karşı bilinen bilinmeyen kavgalarımıza rağmen ne yazık ki evimiz, yerimiz olan Süper Lig'e çıkamadık. Bu üzüntümüze ve mücadelemizde yanımızda samimi iştirak edenler olduğu kadar sahte gözyaşları dökenleri de biliyoruz. Bu durumda Bursaspor'umuzun kısa vadede ödemesi gereken borçlarının ödenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kongre kararı almak bir beyaz kağıt ve bir kalemin yeteceği bir dakikalık iştir. Eğer bu zor duruma çözüm üretecek, kısa vadede 80 milyon lira ve 6 milyon avro nakit ihtiyacını ödeyecek aday varsa kongre kararı alıp destek olmak boynumuzun borcudur. Yoksa Bursaspor'u kurda kuşa yem edeceğimiz düşünülmemelidir."

Kaynak: AA

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