Bursaspor Kulübü, vefat eden Bursalı spiker Fikret Engin için başsağlığı mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Kulübü, vefat eden Bursalı spiker Fikret Engin için başsağlığı mesajı yayımladı

Bursaspor Kulübü, vefat eden Bursalı spiker Fikret Engin için başsağlığı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa'dan yetişen ünlü spor spikeri Fikret Engin'in vefatı sebebiyle Bursaspor Kulübü'nden başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bursa'dan yetişen ünlü spor spikeri Fikret Engin'in vefatı sebebiyle Bursaspor Kulübü'nden başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bursalı ünlü spiker Fikret Engin'in hayatını kaybetsinin ardından Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Murat Boz Oğuzhan Koç
Spor Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor Kulübü, vefat eden Bursalı spiker Fikret Engin için başsağlığı mesajı yayımladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 11:20:54. #1.11#

title