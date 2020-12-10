Bursaspor Kulübü: "Unutmadık, unutmayacağız!"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursaspor Kulübü: "Unutmadık, unutmayacağız!"

10.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:02
Bursaspor Kulübü:

4 sene önce bugün Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maç sonrası stat çevresinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili yeşil beyazlı kulüpten mesaj geldi.

4 sene önce bugün Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maç sonrası stat çevresinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili yeşil beyazlı kulüpten mesaj geldi.

Bursaspor Kulübü, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'la oynanan Süper Lig maçı sonrası stat çevresinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili: 'Unutmadık, unutmayacağız!' mesajını verdi. 4 sene önce bugün İstanbul'da yaşanan hain saldırıda 47 şehit verilmişti. Bursaspor Kulübü ise konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından şu mesajı yayımladı: "10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısının 4. yılında tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cüneyt Çakır hakkında çıkan 'Kırmızı kartı unuttu' haberlerini yalanladı
Cüneyt Çakır hakkında çıkan 'Kırmızı kartı unuttu' haberlerini yalanladı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde mağlubiyeti unuttu
Çaykur Rizesporlu Fernando: 'Galatasaray maçını acil unutmak istiyoruz'
Çaykur Rizesporlu Fernando: "Galatasaray maçını acil unutmak istiyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Neymar Sinan Gümüş Samet Aybaba Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Aralık Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor Kulübü: "Unutmadık, unutmayacağız!" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:15:17. #1.15#
title