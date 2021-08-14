Bursaspor Kulübü, transfer tahtası hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı
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Bursaspor Kulübü, transfer tahtası hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı

Bursaspor Kulübü, transfer tahtası hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, transfer tahtası ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü, transfer tahtası ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Son 13-14 günlük süreçte FIFA nezdinde onay işlemleri beklenmiş ve bugün itibarıyla süreç tamamen sonlandırılmıştır" denildi.

Bursaspor Kulübü, transfer tahtasının açılması ile ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün son 2 transfer döneminde oyuncu transferine engel 45 adet FIFA/TFF dosyaları (H. Saivet ve Kembo Ekoko 2 dosya) ile ilgili Yönetim Kurulumuzca 7 Haziran 2021 tarihi itibarıyla başlatılan çalışmalar sonucu anlaşma ve ödemeler yapılmış, son 13-14 günlük süreçte ise FIFA nezdinde onay işlemleri beklenmiş ve bugün itibarıyla süreç tamamen sonlandırılmıştır. Yönetim kurulumuza güvenerek görevi teslim eden Bursaspor Camiasına şimdilik mahcup olmamak en büyük mutluluğumuzdur."

Bursaspor Kulübü ayrıca transfere engel dosyaların miktarları ve yapılan ödemeler hakkında da tablo paylaştı. - BURSA

Bursaspor Kulübü, transfer tahtası hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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