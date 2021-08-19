Bursaspor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Bursaspor Kulübü önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bursaspor Kulübü önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hayrettin Gülgüler ve 2. başkanı Emin Adanur, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idare merkezinde bir araya geldi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler ve 2. Başkan Emin Adanur, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idare merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretine TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan da katıldı. Ziyarette Başkan Özdemir, konuklarına A Milli Takımı forması takdim etti. Görüşmede Bursaspor'un geleceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı