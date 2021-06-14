Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden Muhittin İpek'e teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden Muhittin İpek'e teslim etti

Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden Muhittin İpek'e teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, daha önce de bünyesinde görev yapan stadyum ve tesislerin çimlerinden sorumlu Muhattin İpek'le bir sezon ücretsiz olmak üzere anlaştı.

Bursaspor Kulübü, daha önce de bünyesinde görev yapan stadyum ve tesislerin çimlerinden sorumlu Muhattin İpek'le bir sezon ücretsiz olmak üzere anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan peş peşe anlaşma haberleri geliyor. Her alanda yeniliğe imza atan yeşil-beyazlı yönetim, daha önce de kulüpte göre yapan çim uzmanı Muhittin İpek'le el sıkıştığını duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Uzun yıllar kulübümüze önemli hizmetler veren Muhittin İpek, 2021-2022 sezonu boyunca stadyum ve tesislerimizin çimlerinin bakımını ücretsiz olarak yapacaktır. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Bülent Turan Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Merih Demiral Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor Kulübü, stadyum ve tesis çimlerini yeniden Muhittin İpek'e teslim etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 18:31:04. #1.16#

title