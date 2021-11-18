Bursaspor Kulübü, stadyum altındaki dükkanların kiralanacağı açıkladı

Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanların kiralanacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanları kiralayacaktır.Bu husus ile ilgili bilgi ve belgeler30 Kasım 2021 itibariyle Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizden temin edilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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