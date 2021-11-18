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Bursaspor Kulübü, stadyum altındaki dükkanların kiralanacağı açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor Kulübü, stadyum altındaki dükkanların kiralanacağı açıkladı

Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanların kiralanacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanların kiralanacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanları kiralayacaktır.Bu husus ile ilgili bilgi ve belgeler30 Kasım 2021 itibariyle Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizden temin edilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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