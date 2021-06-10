Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarını güçlendirdi
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Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarını güçlendirdi

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarını güçlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, sosyal medyada açtıkları yeni hesapları taraftarlarıyla paylaştı.

Bursaspor Kulübü, sosyal medyada açtıkları yeni hesapları taraftarlarıyla paylaştı.

Bursaspor'da değişim yönetim ile birlikte birçok yenilik haberleri gelmeye de başladı. Sık sık sosyal medyanın önemini dile getiren Emin Adanur ile birlikte Bursaspor'un sosyal medya ayağında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor Kulübü, resmi Twitter hesabının yanı sıra Bursaspor English, Bursaspor Çocuk Kulübü ve Timsah Arena hesaplarının açıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Sosyal medya ailemizin yeni üyelerini sizlere tanıtmanın sevincini yaşıyoruz" notu düşüldü.

İşte hesaplardan yapılan paylaşımlar:

Timsah Arena: "Şanlı Bursaspor taraftarının evi Timsah Arena'dan herkese merhaba. Dünyadaki tüm Bursaspor taraftarının kalbinin atacağı adres artık Twitter'da!"

Bursaspor English: "Tüm dünyadaki Bursaspor taraftarlarına merhaba! Buradayız!"

Bursaspor Çocuk Kulübü: "Bursaspor Çocuk Kulübü olarak beraber birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Şimdilik beklemede kalın!" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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