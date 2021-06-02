Bursaspor Kulübü'nün borcu 545 milyon TL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Kulübü'nün borcu 545 milyon TL

Bursaspor Kulübü'nün borcu 545 milyon TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, 5 Haziranda yapılacak kongre öncesi mali tabloların da yer aldığı genel kurul kitapçığını yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 5 Haziranda yapılacak kongre öncesi mali tabloların da yer aldığı genel kurul kitapçığını yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yaklaşan kongre öncesi borç miktarı açıklandı. Açıklamada, "Tüzüğümüz gereği hazırlanan, mali tablolarımızı da içeren 5 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan olağan seçimli genel kurul kitapçığımızı indirebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Kamuoyu ile paylaşılan kitapçığa göre yeşil-beyazlı kulübün 31 Mart 2021 itibariyle toplam borcunun 545 milyon 723 bin 987 lira 61 kuruş olduğu görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adnan Menderes Antony Blinken
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor Kulübü'nün borcu 545 milyon TL - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:04:31. #1.16#

title