Bursaspor Kulübü'nden Özkan Sümer mesajı
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Bursaspor Kulübü'nden Özkan Sümer mesajı

22.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:07
Bursaspor Kulübü'nden Özkan Sümer mesajı

Bursaspor Kulübü, Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Özkan Sümer'ün vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futboluna başsağlığı dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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