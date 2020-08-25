HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bursaspor Kulübü'nden 'arsa' açıklaması

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Raporu'nda yer alan arsaların eski başkan Ali Ay'a devri ile ilgili olarak açıklama yaparak, "Bahse konu olan raporun paragraf başında sözü geçen yönetim kurulu Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu olup, göreve geldiğimiz günden bu yana...

Bursaspor Kulübü'nden 'arsa' açıklaması
25.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:31

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Raporu'nda yer alan arsaların eski başkan Ali Ay'a devri ile ilgili olarak açıklama yaparak, "Bahse konu olan raporun paragraf başında sözü geçen yönetim kurulu Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu olup, göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir gerçek, tüzel kişi ya da 3. şahsıslara gayrimenkul devri, teslimi ya da satışı yapılmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Busaspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün gerçekleşecek 23-30.08.2020 tarihlerindeki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde, tüzüğümüz gereği verilmesi gereken zamanda Yönetim Kurulumuza resmi olarak Denetleme Kurulu Raporu verilmemiş olmasına rağmen, sosyal medya üzerinden Denetleme Kurulu Raporu'nun paylaşıldığı görülmüş olup, paylaşılan raporda sayfa 5 ve sayfa 6'da belirtilmiş olan;'Yönetim Kurulu Kararı ile Bursaspor Kulübü Derneği'ne ait Dereçavuş ve Yunuseli'deki arsalar Geçmiş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay'ın alacaklarına mahsuben Ali Ay'a 26.500.000 TL bedelle 20.03.2019 Tarihinde devredilmiştir. Denetleme Kurulumuzun bu konu ile ilgili yapmış olduğu bahsi geçen arsaların Bursa Merkezli SPK ve BDDK Lisanslı Arıkan Değerleme A.Ş. Firmasına yaptırılan değerleme neticesinde toplamda ortaya çıkan 28.325.000 TL tutarındaki değer takdiri ile oluşan 1.825.000 TL tutarındaki fark Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar olarak Bursasporumuz'a kazandırılmıştır. Eski Başkan Ali Ay'a yapılan arsa satışı ve ortaya çıkan farkın Denetleme Kurulumuzca Bursasporumuz'a kazandırılması neticesinde Gelir- Gider Tablosunun Aktif Tarafındaki Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesabı 19.341.313,86 TL seviyesinde artı bir katkı vermesi suretiyle 31 Mart 2019 itibarı ile Gelir – Gider Tablosu 11.109.588,21 TL kar gerçekleşmesi ile sonuçlanmıştır.'Bahse konu olan raporun paragraf başında sözü geçen Yönetim Kurulu Ali Ay Başkanlığındaki Yönetim Kurulu olup, 23.06.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir gerçek, tüzel kişi ya da 3. şahsıslara gayrimenkul devri, teslimi ya da satışı yapılmamıştır.

İlgili bilgilendirme, tarafımıza gelen sözlü ya da çeşitli iletişim araçlarından gelen yoğun sorular üzerine açıklama yapma durumumuz hasıl olmuştur."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı 3. Sayfa
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu 3. Sayfa
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Güncel
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Alişan Sezen Aksu Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Fuat Çapa Caner Erkin Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Bursaspor Kulübü'nden 'arsa' açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 18:33:06. #1.15#
title