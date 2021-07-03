Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal'ı unutmadı
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Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal'ı unutmadı

Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal'ı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ı, vefatının 21. yılında saygıyla andı.

Bursaspor Kulübü, Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ı, vefatının 21. yılında saygıyla andı.

Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal'ı unutmadı. Yeşil-beyazlılar, Sunal'ı aramızdan ayrılışının 21. yılında saygıyla andı. Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj şu şekilde:

"İki gözümüzün çiçeği, Türk sinemasının büyük ustası Kemal Sunal'ı aramızdan ayrılışının 21. yılında sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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