Bursaspor Kulübü, İsmail Emil için başsağlığı mesajı yayımladı
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Bursaspor Kulübü, İsmail Emil için başsağlığı mesajı yayımladı

11.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:34
Bursaspor Kulübü, İsmail Emil için başsağlığı mesajı yayımladı

Bursaspor Kulübü, 69 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcusu İsmail Emil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 69 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcusu İsmail Emil için başsağlığı mesajı yayımladı. İsmail Emil, 1971-1975 sezonları arasında yeşil beyazlı formayı terletmişti.

Bursaspor Kulübü'nde iz bırakan futbolcular arasında yer alan İsmail Emil, vefat etti. 69 yaşında vefat eden İsmail Emil için yeşil beyazlı kulüp başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "1971-1975 yılları arasında formamızı giyen eski futbolcumuz İsmail Emil'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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