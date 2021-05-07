Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı'yı unutmadı
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Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı'yı unutmadı

Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı'yı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, efsane başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefatının 8. yılında duygusal bir mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü, efsane başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefatının 8. yılında duygusal bir mesaj yayımladı.

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunda başkanlık görevini üstlenen İbrahim Yazıcı'nın vefatının üstünden 8 yıl geçti. 7 Mayıs 2013'te görevi başındayken vefat eden Yazıcı, yeşil-beyazlı kulübün efsane başkanı olarak tarihe kazındı. Bursaspor Kulübü de İbrahim Yazıcı'yı anmayı unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, 'Asla unutmayacağız' başlığı altında şu açıklamayı yayımladı:

"Şampiyon Başkanımız İbrahim Yazıcı'yı vefatının 8. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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