Bursaspor Kulübü, her maç için farklı forma reklamları alacak
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Bursaspor Kulübü, her maç için farklı forma reklamları alacak

Bursaspor Kulübü, her maç için farklı forma reklamları alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü dikkat çeken bir karara imza attı.

Bursaspor Kulübü dikkat çeken bir karara imza attı. Yeşil-beyazlılar, yeni sezonda her maça ayrı forma reklamları alacağını açıkladı. Göğüs reklamı tek maç için 250 bin TL olarak belirlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezonda dikkat çeken bir reklam anlayışına imza attı. Yeşil-beyazlı takım, her maça ayrı forma reklamları ile çıkacak. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 sezonunda formalarımızın reklam alanları (göğüs, sırt, kol ve şort) oynayacağımız her maçta ayrı ayrı satışa sunulacaktır. Normal sezonu 36 hafta sürecek olan TFF 1. Lig forma reklam alan fiyatlarımız şu şekildedir.Forma Göğüs: 250.000 TL (1 Adet - 1 Maç), Forma Sırt: 150.000 TL (1 Adet - 1 Maç), Forma Kol: 75.000 TL (1 Adet - 1 Maç), Şort: 35.000 TL (1 Adet - 1 Maç). Bu planlamayla Bursasporumuza reklam desteğinin verilmesinin kolaylaştırılması ve kulübümüzün yıllık forma reklam gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.Haydi Bursa Omuza Omuza Süper Lig'e!" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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