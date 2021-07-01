Bursaspor Kulübü, Dursun Genç'i resmen duyurdu
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Bursaspor Kulübü, Dursun Genç'i resmen duyurdu

Bursaspor Kulübü, Dursun Genç'i resmen duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da atletik performans antrenörü Dursun Genç teknik ekibe dahil edildi.

Bursaspor'da atletik performans antrenörü Dursun Genç teknik ekibe dahil edildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Daha önce kulübümüzün alt yapısında ve Mardinspor, Sakaryaspor, Lüleburgazspor, Kartal Belediye, Trabzonspor, Karabükspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe,Akhisarspor, Çaykur Rİzespor son olarak Başakşehir'de görev yapan atletik performans antrenörü Dursun Genç, teknik ekibimize dahil olmuştur. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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