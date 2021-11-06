Bursaspor Kulübü: "Bursagaz'a borcumuz kalmamıştır"
Bursaspor Kulübü, Bursagaz'a olan geçmişe yönelik tüm borçların ödendiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü, Bursagaz'a olan geçmişe yönelik tüm borçların ödendiğini açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Bursagaz'a olan borcunu ödedi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekile: "Kulübümüzün Bursagaz firmasına geçmişe yönelik hiçbir borcu kalmamıştır. Bundan sonraki ödemelerimiz rutin harcamalar doğrultusunda devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - BURSA
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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