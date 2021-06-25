Bursaspor Kulübü: "Burhan Özbilgin isimli şahıs kongre üyemiz değildir"

Fenerbahçe Kongresi'nde, 'Bursaspor kongre üyesiyim' diyerek dikkat çeken iddialarda bulunan Burhan Özbilgin ile ilgili Bursaspor Kulübü sert açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kongresi'nde, 'Bursaspor kongre üyesiyim' diyerek dikkat çeken iddialarda bulunan Burhan Özbilgin ile ilgili Bursaspor Kulübü sert açıklamada bulundu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir İstanbul takımının kongresinde söz alan "Burhan Özbilgin" isimli şahsın kulübümüzün kongre üyesi olduğu iddiası tamamiyle asılsızdır. Bu yersiz konuşmada anlayacağımız üzere 2010 yılında tertemiz bir şekilde yaşattığımız Anadolu devriminin İstanbul takımlarında ve taraftarlarında oluşturduğu etki hala devam etmektedir. Kulübümüz hakkında asılsız konuşmalar yapan tüm şahıslar ile ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı