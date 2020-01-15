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Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

15.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:24
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Bursaspor Kulübü Başkanı , (TFF) Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, genel sekreter Kadir Kardaş ile Bursaspor Kulübünün yöneticilerinin yer aldığı ifade edildi.

Ziyarette, TFF Başkanı Özdemir'in Mesut Mestan'a A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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