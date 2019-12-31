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Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan'dan yeni yıl mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Kulüp Başkanı Mesut Mestan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

31.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:28
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan'dan yeni yıl mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Kulüp Başkanı , yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer verilen mesajda, Mestan şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Bursaspor camiasının yeni yılını en içten ve samimi duygularımla kutluyor, sağlık mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. 2020, tarih boyunca olduğu gibi yine başımızı öne eğmeyeceğimiz, hedef ve ideallerimizden asla vazgeçmeyeceğimiz, bu şehrin genlerine 600 yıl önce bir nakış gibi işlenmiş olan mücadele ve önderlik ruhuyla hareket edip, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ait olduğumuz yere döndüğümüz bir yıl olacaktır.

Bursa var oldukça Bursaspor da var olacak ve bugün yaşadığımız zorlu süreci, şehirden güç alanlar, şehre güç katanlar ve şehrini karşılıksız sevenlerin barışı, birbirini ötekileştirmeden Bursaspor'umuzun çatısı altında birleşmesi ile atlatacağımızdan kuşkumuz yoktur. Bursa ve Bursaspor, Türkiye'nin kozasıdır. Aynı 10 yıl önce olduğu gibi, bizim bize yeteceğimiz bir yıl diliyorum."

Kaynak: AA
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