Bursaspor Kulübü, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasından 4 milyon 370 bin TL gelir elde etti
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Bursaspor Kulübü, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasından 4 milyon 370 bin TL gelir elde etti

Bursaspor Kulübü, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasından 4 milyon 370 bin TL gelir elde etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da yeni yönetimin 'Ayağa Kalk Bursa' projesinde rakam gün geçtikçe büyüyor.

Bursaspor'da yeni yönetimin 'Ayağa Kalk Bursa' projesinde rakam gün geçtikçe büyüyor. Kampanyayı 16 Ağustos'a kadar uzatan yeşil-beyazlılar, sadece sosyal medyadan açıkladıkları katılımlar göz önüne alındığında an itibariyle 4 milyon 370 bin 658 TL'lik gelir elde etti.

Maddi anlamda zor günler yaşayan ve bu nedenle 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasını duyuran TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a, maddi anlamda katkılar devam ediyor. 3 Ağustos'tan başlattığı kampanyayı 16 Ağustos'a kadar uzatan yeşil-beyazlılara birçok kesimden destek yağdı.

5 milyon TL'yi aştığı tahmin ediliyor

Bursaspor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar göz önünde bulundurularak an itibariyle 4 milyon 370 bin 658 bin TL'lik gelir elde etti. Ancak Bursa ekibi, ilk gün haricinde 5 veya 10 bin TL'nin altındaki desteklerin büyük çoğunluğunu kamuoyuyla paylaşmadı. Bursaspor'un şu an için bu kampanyadan 5 milyon TL üzerinde kazanç elde ettiği tahmin ediliyor. - BURSA

Bursaspor Kulübü, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasından 4 milyon 370 bin TL gelir elde etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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