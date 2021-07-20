Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı

Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı.

Bursaspor Kulübü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı. Dağıtımı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen gönüllü yeşil-beyazlı taraftarlar gerçekleştirdi.

Bursaspor Kulübü, ihtiyaç sahibi 500 aileyi Kurban Bayramı'nda unutmadı. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen yardım projesi büyük alkış topladı. Geçtiğimiz günlerde Bursaspor Kulübü tarafından, "Kurban paylaşmaktır, iyiliktir, kardeşliktir, berekettir. Kulübümüz sosyal sorumluluk kapsamında 500 aileye et ve gıda yardımı yapacaktır. Sosyal sorumluluk projelerimiz ilerleyen süreçte devam edecektir. Sevgi paylaştıkça çoğalır" açıklamasının ardından yeşil-beyazlı kulüp bayramın ilk gününde harekete geçti. Bursaspor taraftarı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak et ve gıda dağıtımını gerçekleştirdi. Bursaspor Yönetim Lideri Emin Adanur da dağıtıma yardım etti. Adanur daha sonra yeşil-beyazlı taraftarın sorularını yanıtladı ve dertlerini dinledi. - BURSA

Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı
Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı
Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı
Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:37:14. #1.14#

title