Bursaspor Kulübü, 22 Mayıs'ta olağan genel kurula gidecek
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Bursaspor Kulübü, 22 Mayıs'ta olağan genel kurula gidecek

16.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:36
Bursaspor Kulübü, 22 Mayıs'ta olağan genel kurula gidecek

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, kulübün olağan genel kurul toplantısını 22 Mayıs'ta yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, kulübün olağan genel kurul toplantısını 22 Mayıs'ta yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Kamat, kulübün YouTube kanalındaki canlı yayında yaptığı açıklamada, seçildiği dönemden bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün olağan genel kurulunu 22 Mayıs'ta toplamaya karar verdiklerini, çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Mayıs'ta ikinci oturumun yapılacağını aktaran Kamat, aday olmayacağını kaydetti.

Yönetim kurulu ile sıkıntılı süreçler yaşadıklarını, vicdanen huzurlu olduklarını ifade eden Kamat, Bursaspor'u kayyumun yönetmesine razı gelmedikleri için göreve geldiklerini söyledi.

Kamat, "Bursaspor'un o gün teslim aldığımız futbolcu takım değeri 15-20 milyon liraydı. Şimdi her biri bir elmas, bir değer. Bursaspor, altyapısından yetişen futbolcuların harmanıyla 150-200 milyon lira değere çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Kamat, takımdaki 6 oyuncuya transfer teklifi geldiğini ancak futbolcuların hiçbirini mali sıkıntı var diye satmak istemediklerini belirtti.

Kulüpte çalışanlara 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla alacaklarının ödendiğini ifade eden Kamat, futbolcu alacaklarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Burak Altıparmak, Recep Aydın, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan federasyona ihtarda bulunup alacaklarının ödenmesi ile ilgili karşımıza geldi. Bu oyuncuların hepsiyle görüştüm. Geçen seneki alacaklarının ödenmemesi halinde tamamlayıcı bir süreç vardı. Bu oyuncuların tamamı serbest kalacaktı. Yani istedikleri kulübe transfer olacaklardı. Biz bu bütçeyi sağladık ve onlara ödenmesi gereken paranın tamamını ödedik."

Kamat, alacakları olduğunu belirttiği futbolcularla yaptığı görüşmede oyuncuların kendisinden özür dilediğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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