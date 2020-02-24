Bursaspor kritik virajda "yara aldı"

24.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:52

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında yaşadığı mağlubiyetle Süper Lig hedefindeki kritik virajda yara aldı.

Ligin 23. haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Bursaspor, 54. dakikada 1-0 yenik düştüğü maçta 57. dakikada beraberliği sağlasa da 84. dakikadaki gole engel olamayarak yenildi.

Süper Lig'e yükselme hedefindeki en kritik maç olarak bakılan virajdan dönemeyen Bursa ekibi, lider Hatayspor'un 6 puan gerisine düştü.

Erzurum ekibi ise bu galibiyetle ligin ilk yarısında Bursaspor'un 1-0 galip ayrıldığı karşılaşmanın rövanşını alarak ikinci sıradaki yerini korudu ve puan farkını 3'e çıkardı.

İbrahim Üzülmez'in üçüncü mağlubiyeti

İlk yarının sonunda Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında getirilen İbrahim Üzülmez, bu mağlubiyetle 3'ncü kez hüsrana uğradı.

Üzülmez yönetiminde bu maça kadar 5 galibiyet ve 2 yenilgi alan Bursa temsilcisi, 15 puan toplamıştı.

Hatayspor kabustan "uyandı"

Bursaspor'un üst sıralardaki en önemli rakibi Hatayspor bu haftayı galibiyetle kapatarak önemli avantaj elde etti.

23. hafta öncesi oynadığı son 3 maçta iki kez berabere kalan ve bir kez kaybeden Hatay temsilcisi, ligde düşme mücadelesi veren Eskişehirspor karşısındaki zorlu maçta 87. dakikada Erdal Akdarı'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelerek kötü gidişata "dur" dedi.

Kabus gibi bir ikinci devre geçiren Hatay temsilcisi, bu galibiyetle nefes aldı ve 6'ncı maçında 2'nci galibiyetine imza attı.

Erzurumspor'un ikinci devrede "bileği bükülmüyor"

Yükselme mücadelesinde Bursaspor'un bir diğer rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin ikinci devresindeki başarılı grafiğini sürdürdü.

Oynadığı 6 müsabakanın 3'ünde galip gelip 3'ünde berabere kalan Erzurum temsilcisi, mağlubiyet yüzü görmedi.

Haftaya rakip Altay

3 puan silme cezası bulunan, 39 puanla 3'üncü sıradaki yerini koruyan Bursaspor, ligin 24. haftasında Altay'ı konuk edecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 27 Şubat Perşembe günü yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Altay, 34 puanla 5'inci sırada yer alıyor. İzmir ekibi yükselme mücadelesindeki kritik maçtan galibiyetle ayrılması halinde 39 puanlı Bursaspor ile puan farkını 2'ye düşürecek.

İç sahada 11 maçta 2 yenilgi

Bursaspor, iç sahada oynadığı müsabakalarda taraftarlarının yüzünü güldürüyor.



Ligde 11 maçı evinde oynayan Bursa ekibi, 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 2 maçta rakiplerine boyun eğdi.



Sahasında son olarak Eskişehirspor'a 20. haftada 1-0 mağlup olan Bursaspor, bir diğer yenilgisini ise 14. haftada Giresunspor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.

Yükselme hattında "çekişme" sürüyor

Kritik maçların oynandığı TFF 1. Lig'in 24. haftasında ilk 6'da yerini korumaya çalışan takımların çekişmesi devam ediyor.

Hatayspor'un 45 puanla lider kapattığı haftada, Fatih Karagümrük ve Altay'ın sıralamadaki yerleri değişti ve iki takım da potaya girdi.

İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı yükselme hattında şu anki puan cetveli ise şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. Hatayspor 23 13 6 4 33 20 13 45 2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 23 12 6 5 26 17 9 42 3. Bursaspor 23 13 3 7 35 29 6 39 4. Adana Demirspor 23 10 7 6 43 26 17 37 5. Altay 23 9 7 7 28 24 4 34 6. Fatih Karagümrük 23 9 7 7 30 28 2 34

Kaynak: AA