Bursaspor - Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (2)

Bursaspor - Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konyaspor Teknik Direktönrü Aykut Kocaman'ın açıklamaları BURSA - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bursaspor - Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Konyaspor Teknik Direktönrü Aykut Kocaman'ın açıklamaları BURSA - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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