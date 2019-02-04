Bursaspor - Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (1)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konyaspor Teknik Direktönrü Aykut Kocaman'ın açıklamaları BURSA - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Konyaspor Teknik Direktönrü Aykut Kocaman'ın açıklamaları BURSA - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA