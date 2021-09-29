Bursaspor, Kocaeli'de kamp yapacak

KOCAELİ (İHA) - TFF 1. Lig'de 8. haftayı maç yapmadan geçecek olan Bursaspor, Milli arayla birlikte oluşan arayı Kocaeli'de kamp yaparak değerlendirecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kampa gidiyor. Gelecek haftayı maç yapmadan geçecek olan yeşil-beyazlı takım sonrasındaki Milli arayı da düşünerek Bursa'da uzaklaşacak. 1-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de kamp yapacak olan Bursaspor'da iki de hazırlık maçı yapılması planlanıyor. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Milli arayla birlikte ligin 8. Haftasını da maç oynamadangeçirecek takımımız, kamp çalışmalarını 1-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de yapacaktır." - BURSA

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