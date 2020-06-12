HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bursaspor, Keçiörengücü maçıyla sahalara dönüyor

Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de 97 gün sonra sahaya çıkacak ve Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Bursaspor, Keçiörengücü maçıyla sahalara dönüyor
12.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:51

Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de 97 gün sonra sahaya çıkacak ve Keçiörengücü ile karşılaşacak. Her iki takım da ara öncesinde istikrarsız sonuçlara imza atarken, zemin de tedirginlik yaratıyor.

TFF 1'inci Lig'de hasret bitiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere ara verilirken, Bursaspor da 97 gün sonra lig mücadelesinde yeniden sahne alacak. 20 Haziran Cumartesi günü Ankara deplasmanında Keçiörengücü'ne konuk olacak Bursa temsilcisi, böylelikle şampiyonluk yolundaki son 6 haftalık serüvenine başlayacak. Takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürürken tek düşünceyi ise kalan haftaları galibiyetlerle kapatarak, Süper Lig'e yükselme amacı oluşturuyor.

BURSASPOR, SÜPER LİG'İ İSTİYORLigde şu ana dek süreçte 28 hafta geride kalırken, Bursaspor şampiyonluk iddiasını koruyor. 46 puana sahip Bursa temsilcisi, 3'üncü basamakta yer alırken; liderin 7 puan, ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise sadece bir puan gerisinde. Keçiörengücü ise, 35 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Ankara temsilcisinin Play-Off umutları da oldukça azalmış durumda.FORM GRAFİKLERİ İSTİKRARSIZLige verilen ara sürecine dek her iki takımın da form grafiğine bakıldığında, son maçlarda istedikleri sonuçları elde edemedikleri görülüyor. Bursaspor, son 5 lig maçında yenilmemesine karşın yalnızca bir kez galibiyet çıkarabildi. Diğer  4 karşılaşmada ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. Ankara ekibi ise son 6 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 3 kez kaybeden Keçiörengücü, 3 kez de bir puana razı oldu. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı ise ev sahibi, 3-1'lik skorla kazanmıştı.BURSASPOR DEPLASMANDA GÜLDÜBursaspor'un son haftalardaki dış saha performansı ise, camiaya umut serpiyor. Bursa ekibi, son 5 lig deplasmanından 3 kez galibiyetle dönmeyi başarırken; birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Ankara temsilcisi ise evindeki son 5 lig maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. 3 kez yenilen Keçiörengücü, bir kez de berabere kaldı."ZEMİN TEDİRGİNLİĞİ"

Öte yandan Keçiörengücü-Bursaspor mücadelesinde de sentetik zemin her iki takımı da zorlayacak. Bursasporlu Yevgen Seleznov daha önce yaptığı yaptığı açıklamada, "Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağız, sentetik sahaları var. En son 5 sene önce sentetik sahada oynamıştım" demişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da o dönemin Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, Ankara'da oynadıkları maçın ardından, "Bu saha bizim maç oynamamız için uygun değil. Milyon eurolar verip aldığımız oyuncular... Buzhane gibi bir zemin, sürekli kayan, düşen, pas atamayan, sprint atamayan.... İstenilen pas organizasyonu bir türlü kurulamayan zeminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç oynatması bana göre son derece yanlış ama maalesef bu bize denk geldi" ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor Spor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı Spor
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor Spor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Spor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor Spor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Spor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Bursaspor, Keçiörengücü maçıyla sahalara dönüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:51:03. #1.15#
title