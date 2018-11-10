Bursaspor, Kasımpaşa Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde taraftarlara açık yapılan antrenmanı, saha kenarından yaklaşık bin 500 kişi takip etti.

Oyuncular ve teknik ekibe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.