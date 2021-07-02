Bursaspor, Kartal Tibet için başsağlığı mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor, Kartal Tibet için başsağlığı mesajı yayımladı

Bursaspor, Kartal Tibet için başsağlığı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kartal Tibet'in vefatı sonrası Bursaspor bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kartal Tibet'in vefatı sonrası Bursaspor bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden Kartal Tibet için yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Türk sinemasının en klas oyuncularından, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Büyük ustaya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk sinemasına baş sağlığı diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kerem Kamışlı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Cristiano Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor, Kartal Tibet için başsağlığı mesajı yayımladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 09:36:32. #1.16#

title