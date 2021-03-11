Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor
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Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor

11.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:57
Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor

Son haftalarda kötü gidişatı nedeniyle hedefinden git gide uzaklaşan Bursaspor, Ankaraspor maçıyla birlikte olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.

Son haftalarda kötü gidişatı nedeniyle hedefinden git gide uzaklaşan Bursaspor, Ankaraspor maçıyla birlikte olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıdaki performansıyla düşüşe geçen Bursaspor, Play-Off hattından uzaklaştı. Son olarak Bolu deplasmanındaki mağlubiyetin ardından, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı 10'a yükselen Bursa temsilcisi, Süper Lig umutlarını da oldukça fazla zora soktu. Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nda da istifalar peş peşe gelirken, bu hafta sahasında Ankaraspor'u konuk edecek olan Bursa ekibi, ateş hattındaki rakibini yenerek kara bulutları bir nebze dağıtmayı amaçlıyor.

Bu yıl oynadığı maçlarda talihsiz sonuçlar alan Bursaspor'a, 2021'in ise yaramadığı görüldü. Ligde bu yıl 9 lig maçı oynayan Bursa temsilcisi; bu mücadelelerin yalnızca 3'ünü kazanabildi. 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan Bursa ekibi, bir kez de eşitliğe razı oldu. Ayrıca Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmesine karşın, Fraport-TAV Antalyaspor'a evinde 3-0 kaybeden Bursaspor, kupaya da veda etti.

Lig sıralamasında 9. basamakta bulunan Bursaspor, Ankaraspor maçıyla birlikte iç sahadaki etkinliğini de yeniden kazanmak istiyor. Sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine, son randevusunda Akhisarspor'u geriden gelerek yenip son veren Bursa temsilcisi, iç sahada da dilediği performansı bu sezon göstermekte zorluk yaşadı. Bursaspor, sahasındaki 12 maçın 6'sını kazanırken, birinde berabere kaldı, 5 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.


Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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