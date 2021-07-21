Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek
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Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek

Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarından itibaren Bolu'da devam edecek.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarından itibaren Bolu'da devam edecek. Afyon kampı sonrası üç günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar, yarın saat 10.00'da kara yolu ile Bolu'ya hareket edecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 3. etap çalışmaları için Bolu'ya gidecek. İlk etap çalışmalarını Bursa'da gerçekleştiren daha sonra da 11 günlük Afyon kampı ile ikinci etap çalışmalarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın Bolu'ya hareket edecek. Bursaspor 10 günlük kamp çalışmalarında Samsunspor ve Ankaragücü ile hazırlık maçı yapması bekleniyor. 1 Ağustos'ta Bursa'ya dönecek olan Bursa ekibi, yeni sezonun ilk maçına kadar çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek
Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek
Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek
Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek
Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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