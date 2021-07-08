Bursaspor kamp çalışmaları için Afyon'a gitti

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Afyon'a gitti.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Afyon'a gitti. Yeşil-beyazlılar kampın ilk antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Afyon'da devam edecek. 11 günlük kamp çalışmaları için bugün Afyon'a giden yeşil-beyazlı takım, ilk çalışmasını da bu akşam saat 18.00'de gerçekleştirecek. Afyon'da coşkuyla karşılanan kafilede Teknik Direktör Mustafa Er'e çiçek takdim edildi. İki hazırlık maçı yapması beklenen Bursaspor, Kurban Bayramı izni sonrası Bolu kampı için yola çıkacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı