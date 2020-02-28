FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Spor » Bursaspor kalesini gole kapatamıyor - Spor

Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

Yeşil-beyazlılar, son 5 maçı da gol yemeden tamamlayamadı.

28.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:32
Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

Yeşil-beyazlılar, son 5 maçı da gol yemeden tamamlayamadı.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da takım savunması alarm veriyor. Timsah, oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde son 5 haftada çıktığı hiçbir maçı gol yemeden bitiremedi ve bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. En son 24 Ocakta Akhisarspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Bursaspor, sonraki 5 mücadelede bunu başaramadı. Timsah, bu süreçte Eskişehirspor ve Adana Demirspor'dan 1, Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay'dan ise ikişer gol yedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler