Bursaspor kafilesi, Eskişehir'e hareket etti

TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Yeşil-beyazlı kafile antrenmandan sonra Eskişehir'e hareket etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen idman, 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Son bölümde ise koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, maçın oynanacağı Eskişehir'e hareket etti. Bursasporlu genç futbolcuların moralli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı