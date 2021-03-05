Bursaspor kafilesi Bolu'ya erken gitti Onur Atasayar kadroda yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bursaspor kafilesi Bolu'ya erken gitti Onur Atasayar kadroda yer aldı

05.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:43
Bursaspor kafilesi Bolu'ya erken gitti Onur Atasayar kadroda yer aldı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Pazar günü saat 16.00'da Boluspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, maçın oynanacağı Bolu'ya bugünden gitti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Pazar günü saat 16.00'da Boluspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, maçın oynanacağı Bolu'ya bugünden gitti. Yeşil-beyazlılarda, Covid-19'u güçlükle atlatan Onur Atasayar, 5 maçlık aranın ardından yeniden kafilede yer aldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında 7 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Bolu'ya hareket etti. Maçtan 2 gün önce Bursa'dan ayrılan yeşil-beyazlı kafilede morallerin yerinde olduğu gözlendi. Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastalığı ağır geçiren ve takımdan uzun süredir ayrı olan Onur Atasayar da 5 maçlık aranın ardından takımdaki yerini aldı. Teknik Direktör Mustafa Er'in, tecrübeli futbolcuya ilk 11'de şans vermesi halinde oynayabilecek seviyede olduğu ancak zorunlu olmadıkça da riske edilmesinin beklenmediği belirtildi. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesaplarından, "Haydi bismillah" mesajını paylaştı. - BURSA

Bursaspor kafilesi Bolu'ya erken gitti Onur Atasayar kadroda yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Cansu Dere Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor kafilesi Bolu'ya erken gitti Onur Atasayar kadroda yer aldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:48:48. #1.14#
title