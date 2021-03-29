Bursaspor kadro değerini üçe katladı
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Bursaspor kadro değerini üçe katladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor kadro değerini üçe katladı

Sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ve kadro değeri 3.6 milyon Euro olan Bursaspor, genç futbolcuların gösterdiği performansla bu rakamı 9.1 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

Sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ve kadro değeri 3.6 milyon Euro olan Bursaspor, genç futbolcuların gösterdiği performansla bu rakamı 9.1 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a gitmesiyle güncel değer 8.2 milyon Euro olarak belirlendi.

TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor'da genç futbolcuların yükselişi kadro değerine de oldukça fazla yansıdı. Dünyaca ünlü spor sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle kadro değeri 3.6 milyon Euro olan yeşil-beyazlı takım, altyapısından çıkan futbolcuların gösterdiği performansla değerine değer kattı. Bu sezon başı ve devre arası olmak üzere iki dönem transfer yasağını kaldıramayan Bursaspor, kadrosunu güçlendirememesine rağmen değerini yükseltti. Bursa ekibinin, 1 Ocak 2021 itibariyle kadro değeri 9.1 milyon Euro'ya ulaştı.

En değerli isimi Burak Kapacak

Yeşil-beyazlı takımda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Ali Akman'ın takımdan ayrılıp Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a gitmesinden sonra takımın değeri önce 7.4 milyon Euro'ya düştü, son güncelleme ile birlikte ise 8.2 milyon Euro olarak belirlendi. Bursaspor'un ve aynı zamanda TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu ise Burak Kapacak (1.8 milyon Euro) oldu. Yeşil-beyazlılarda Kapacak'ı, Batuhan Kör (725 bin Euro) ve Ataberk Dadakdeniz (650 bin Euro) takip etti. Genç oyuncular başta olmak üzere Bursaspor'un birçok ismine yurtiçi ve yurtdışından teklifler geldiği öğrenildi. - BURSA

Bursaspor kadro değerini üçe katladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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