Bursaspor, İstanbul deplasmanında Adanaspor'la karşılaşacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor, İstanbul deplasmanında Adanaspor'la karşılaşacak

Bursaspor, İstanbul deplasmanında Adanaspor'la karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, sezonun ikinci devresini Adanaspor maçıyla açacak.

İSTANBUL (İHA) - Bursaspor, sezonun ikinci devresini Adanaspor maçıyla açacak. Yeni Adana Stadı'ndaki çim bakımı sebebiyle İstanbul'da oynanacak olan mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı çimlerinin bakımı sebebiyle İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak. İlk yarının son 5 maçından galip gelemeyen Bursaspor, bu zinciri kırmak isterken, Adanaspor ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan maç 1-1 sona ermişti. - BURSA

Bursaspor, İstanbul deplasmanında Adanaspor'la karşılaşacak

Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı attı

Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı attı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title