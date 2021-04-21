Bursaspor ilk kez üst üste 3 sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek
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Bursaspor ilk kez üst üste 3 sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek

Bursaspor ilk kez üst üste 3 sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yılport Samsunspor'a mağlup olduktan sonra Play-Off'a katılma şansını yitiren ve Süper Lig'e çıkma umutlarını kaybeden Bursaspor, tarihinde ilk kez üst üste TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Yılport Samsunspor'a mağlup olduktan sonra Play-Off'a katılma şansını yitiren ve Süper Lig'e çıkma umutlarını kaybeden Bursaspor, tarihinde ilk kez üst üste TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor mağlubiyeti sonrası ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off'lara katılma şansını da yitiren Bursaspor'da üzüntü hakim. İlk kez Süper Lig'e bu kadar uzak kalan yeşil-beyazlı takım, 17 sene önce de şimdiki adıyla TFF 1. Lig'de mücadele etmiş ve 2 sezon boyunca Süper Lig'e hasret kalmıştı. 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarındaki mücadelesi sonrası Bursa ekibi, 2006-2007 sezonu itibariyle Süper Lig'e adını yazdırmıştı. Bursaspor, tarihinde ilk kez 2021-2022 sezonu itibariyle 3 sezon üst üste TFF 1. Lig'de mücadele etmek zorunda kalacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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