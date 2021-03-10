Bursaspor ilk kez play-off'a bu kadar uzak kaldı
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Bursaspor ilk kez play-off'a bu kadar uzak kaldı

10.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:37
Bursaspor ilk kez play-off'a bu kadar uzak kaldı

Bursaspor geçen sezon da mücadele ettiği TFF 1. Lig'de ilk kez play-off'a bu kadar uzak kaldı.

Bursaspor geçen sezon da mücadele ettiği TFF 1. Lig'de ilk kez play-off'a bu kadar uzak kaldı. Yeşil-beyaz takımın, 6. sırada yer alan Altay'la arasında 10 puan fark bulunuyor.

TFF 1. Lig'de 25 hafta geride kalırken Bursaspor, 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren yeşil-beyazlı takım, geçen sezon da dahil ilk kez hedefinden bu kadar uzak kaldı. Son 7 haftada 4 puan toplayan Bursaspor, üst sıralardan adeta koptu. Play-off barajı içinde bulunan en alttaki takım olan Altay'dan 10 puan geride bulunan Bursa ekibi, kalan haftalarda bu farkı kapatmak için uğraş verecek. Ancak Bursaspor'un Altay'dan önce geçmesi gereken iki takım (Tuzlaspor, Keçiörengücü) daha bulunuyor.

Yeşil-beyazlılar bu hafta sahasında Ankaraspor'u konuk edecek. Mücadele pazar günü saat 19.00'da oynanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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