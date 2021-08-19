Bursaspor ilk kez deplasmanda Erzurumspor'u yenmek istiyor
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Bursaspor ilk kez deplasmanda Erzurumspor'u yenmek istiyor

Bursaspor ilk kez deplasmanda Erzurumspor'u yenmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de bu sene şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor, Pazartesi akşamı karşı karşıya geleceği Erzurumspor'u tarihinde ilk kez deplasmanda yenmenin planlarını yapıyor.

TFF 1. Lig'de bu sene şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor, Pazartesi akşamı karşı karşıya geleceği Erzurumspor'u tarihinde ilk kez deplasmanda yenmenin planlarını yapıyor.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Pazartesi akşamı saat 20.30'da Erzurumspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım rakibi ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Dikkat çeken olan ise oynanan 6 maçın Bursa'da oynanan 3 ayağını Bursaspor, Erzurum'dakileri ise Erzurumspor kazandı. Beraberliğin olmadığı rekabette yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkartmak istiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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