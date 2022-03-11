Bursaspor ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'nı andı

Bursaspor, ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'nı vefatının 38. yılında saygıyla andı.

Bursaspor Kulübü, ilk Başkanını unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, 38 yıl önce aramızdan ayrılan Başkan Salih Kiracıbaşı'nı saygı ile andı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'yı vefatının 38. yılında saygıyla anıyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor