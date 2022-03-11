Bursaspor ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'nı andı - Haberler

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Bursaspor ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'nı andı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'nı andı

Bursaspor, ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'nı vefatının 38. yılında saygıyla andı.

Bursaspor, ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'nı vefatının 38. yılında saygıyla andı.

Bursaspor Kulübü, ilk Başkanını unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, 38 yıl önce aramızdan ayrılan Başkan Salih Kiracıbaşı'nı saygı ile andı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı'yı vefatının 38. yılında saygıyla anıyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Spor, Haberler

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