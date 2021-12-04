Bursaspor ile İsmail Çokçalış arasındaki kriz büyüyor

Bursa spor'da, sözleşmesini tek taraflı fesheden genç futbolcu İsmail Çokçalış krizi büyüyor. Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur'un; "Bu oyuncu ile anlaşan kulüp, Türk futboluna ihanet etmiştir. Lütfen Bursaspor'a emeğinin hakkını vermeden İsmail Çokçalış'ı transfer etmeyin" sözlerine Çokçalış sert cevap verdi. Kendisinin alacaklarından feragat etmesi için zorla protokol imzalatılmak istendiğini ve bunu yapmadığı için tesislerde alıkonulduğunu söyleyen İsmail Çokçalış'a kulübün resmi internet sitesinden cevap verildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile futbolcu İsmail Çokçalış arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail Çokçalış hakkında açıklama yapan Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, bütün alacaklarım ödendiğini ve futbolcunun haksız şekilde sözleşmesini sonlandırdığını söyledi. Kulübün yaşanan olayın ardından bugüne kadar açıklama yapmamasının nedeninin ise İsmail Çokçalış'ın babasıyla görüştüklerini ve söz aldıklarını söyleyen Adanur, "Babasıyla görüştük yanlıştan vazgeçilmesi gerektiğini bu şekilde Bursaspor Kulübü'nü maddi ve manevi zarara uğratacağını konuştuk. Hatta özellikle kulüp başkanımız Hayrettin Gülgüler iki defa İsmail Çokçalış'ın evine gitti. Babasıyla görüştü. Maddi manevi zararın olacağını, camianın böyle bir duruma çok büyük tepki göstereceğini, bunu asla kabul etmeyeceğini kendilerine defalarca beyan etti. ve bu beyanlar doğrultusunda da babasının da bize bir sözü oldu. 'Tamam, oğlum bu şekilde bir fesih hatası yapmış. Ama biz kesinlikle Bursaspor Kulübü'ne para kazandırmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Size para kazandıracağız. İşte imza parasının yüzde doksanını kulübe vereceğim.' Bununla da alakalı gerekli bir imza vesaire olabilir gibi aralarında sözlü mutabakat oldu" dedi.

"İsmail Çokçalış ile yaptığımız görüşmelerde kendisinin geçmiş dönem alacakları ödenmiş olup, ciddi bir sakatlığı olmasına rağmen sözleşmesi iyileştirilip, uzatılmıştır. Kendisi bu süreçte kulübümüzün daha elzem ödemeleri olmasına rağmen kolaylık sağlamamış ve göstermiş olduğumuz iyi niyeti suistimal ederek alacaklarının tamamını istemiş ve almıştır. Kendisinin bahsetmiş olduğu 'Benden feragat içeren bir protokol istediler' konusu ise ekte paylaştığımız dekontların ardından 'Protokol' yani bu ödemeleri aldığına dair bir imzalı kağıttır. Ancak kendisi hiçbir şekilde kağıda imza atmayacağını kulüp avukatlarımıza belirtmiştir. Bahsettiği olay gecesi kulübümüze herhangi bir kolluk kuvveti gelmemiştir. Her ne hikmetse kendisine akıl veren malum menajer ve avukatına uyarak 3 gün sonra asılsız bir şekilde kurum ve kişileri yalan-yanlış ifadelerle savcılığa şikayette bulunmuş ve zan altında bırakmıştır. Ne oyuncu ne de ailesi artık Bursaspor Kulübü tarafından samimi bulunmamaktadır. Ekte görselini de kamuoyuyla paylaştığımız ve kendisine ödememiz gereken tüm ücretin yatırıldığına dair belge niteliği taşıyan dekontları da sizlerin takdirine bırakıyoruz. Kendisini yetiştiren ve bugünlere getiren Bursaspor'a böylesine küçük hareketlerle haksızlık eden ve bu durumu da devam ettiren İsmail Çokçalış'ı vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Bize göre haksız, kendisine göre haklı fesih kararından sonra yapılan bu hareket ise kulübümüz nezdinde artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Futbolcunun menajeri, kulüp çalışanları, yöneticiler ve Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan güvenlik kameraları da buna şahittir. Bursaspor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin kendisiyle hiçbir şekilde teması veya sözlü diyaloğu olmamıştır. Bursaspor Kulübü'nün mevcut başkanına hakaret niteliğinde iftira atarak dava açtığını belirten İsmail Çokçalış hakkında 06.12.2021Pazartesi günü itibari ile her türlü hukuki mücadeleyi en üst mertebede başlatacağımızı da belirtmek isteriz. Konuyu Büyük Bursaspor Camiası ve Kamuoyu vicdanına bırakıyoruz."