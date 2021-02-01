Bursaspor ile Altınordu mücadelesine yerli ve genç oyuncular damga vurdu

Kadrosunda yabancı bulunmayan iki ekibi karşı karşıya getiren Bursaspor ile Altınordu mücadelesinde, 20 yaş altı 10 oyuncu ter döktü.

Kadrosunda yabancı bulunmayan iki ekibi karşı karşıya getiren Bursaspor ile Altınordu mücadelesinde, 20 yaş altı 10 oyuncu ter döktü.

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor, son anlarda yediği gol sonucu sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bursa ekibi, Play-Off hattı içerisinde yer alma şansını da tepti. 30 puanda kalarak 9'uncu basamakta haftayı noktalayan Bursa temsilcisi, bu hafta ise lider Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

20 YAŞ ALTI 10 OYUNCU SAHADAYDIBursaspor ile Altınordu arasındaki mücadele, kadrosunda yabancı oyuncu bulunmayan iki ekibi de karşı karşıya getirdi. Bursaspor 21.6 yaş ortalamasına sahip ilk 11 ile sahaya çıkarken; Altınordu'da ise bu rakam 25.6 oldu. Sahada, sonradan forma şansı bulan isimler de dahil edildiğinde 20 yaş altı 10 oyuncu ter döktü. Bursaspor 4, Altınordu ise 6, 20 yaş altı oyuncusuna süre verdi.GENÇLER, GOLLERİYLE ÖN PLANDA

Türk futbolunun altyapısıyla ön plana çıkan iki kulübünde, genç oyuncular gollere de direkt olarak katkı verdi. Bursaspor'da 19 yaşındaki santrfor Batuhan Kör, takımını öne geçiren golü kaydederken, ligde 6, sezon genelinde ise 10'uncu kez rakip ağları havalandırdı. Altınordu'ya galibiyeti getiren golü atan 18 yaşındaki santrfor Enis Destan da, ligdeki 3'üncü sezon genelinde de 4'üncü golünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL