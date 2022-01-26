Bursaspor İkinci Başkanı Adanur: İstifa etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım

BURSASPOR İkinci Başkanı Emin Adanur, kulübün gelmiş olduğu noktayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kötü gidişatın ardından taraftardan istifa sinyallerinin geldiğini belirten Adanur, "Gerçekten istifa etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım" dedi.

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ligdeki kötü gidişatın ardından gelinen noktayla ilgili açıklamalarda bulunan Emin Adanur, göreve geldikleri günden bu güne kadar olan süreçle ilgili konuştu. İyi niyetlerle yola çıktıklarını dile getiren Adanur, çoğu maçta talihsiz bir şekilde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

Matavz ile yolları ayıracaklarını dile getiren Adanur, "Tim Matavz ile yollarımızı ayırıyoruz. 550 bin Euro hak ettiği maaş var. İndirime gidecek, belli kısmını peşin ödeyeceğiz. Kalanı da vadelendireceğiz. Ben bizzat Emirhan'ın burada kalması için 3 gece buluştum. 'Sen bizim kaptanımızsın. Burada kalmalısın. Takımı senin üzerine kurduk' dedim. O zamanlar Süper Lig'den teklifler geldi, konuştuğumuz zaman 'Süper Lig düşünüyorum, aklım orada kalıyor' dedi. Hiçbir şey diyemezsin. Sonuçta genç, maddi olarak iyi bir iyileştirme yaptım ama sonraki süreçte maalesef olmadı. Belki aklı Süper Lig'de kaldı. Sonunda da yollarımız ayrıldı. Alacağına dair talebi olmadı, herkesin önünde kendisine teşekkür edeyim" diye konuştu.