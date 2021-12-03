Bursaspor iki gün öncesinden Denizli'ye hareket etti

DENİZLİ (İHA) - Bursaspor, p0azar akşamı oynayacakları Denizlispor maçı için Denizli'ye hareket etti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Denizlispor - Bursaspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kafile iki gün öncesinden yola çıktı. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç için hazırlıklarını erken tamamlayan ve yola çıkan yeşil-beyazlılar, Denizli'de maç saatini bekleyecek. Bursaspor'un erken tarihte Denizli'ye gitmesi dikkat çekti. - BURSA