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Bursaspor iki gün öncesinden Denizli'ye hareket etti

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Bursaspor iki gün öncesinden Denizli'ye hareket etti

Bursaspor, p0azar akşamı oynayacakları Denizlispor maçı için Denizli'ye hareket etti.

DENİZLİ (İHA) - Bursaspor, p0azar akşamı oynayacakları Denizlispor maçı için Denizli'ye hareket etti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Denizlispor - Bursaspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kafile iki gün öncesinden yola çıktı. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç için hazırlıklarını erken tamamlayan ve yola çıkan yeşil-beyazlılar, Denizli'de maç saatini bekleyecek. Bursaspor'un erken tarihte Denizli'ye gitmesi dikkat çekti. - BURSA

Bursaspor iki gün öncesinden Denizli'ye hareket etti

Bursaspor iki gün öncesinden Denizli'ye hareket etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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